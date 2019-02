Donald Trump war zu einem Treffen mit Kim Jong Un in Hanoi.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat den Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam trotz der ausgebliebenen Einigung "produktiv" genannt. Es habe "verschiedene Optionen" gegeben. Man habe sich aber dazu entschieden, nichts zu unterzeichnen.



Laut Trump wollte Kim alle Sanktionen aufgehoben haben, was die USA ablehnten. Nordkorea wolle zwar atomar abzurüsten, aber nicht so, wie von den USA gefordert. Dennoch habe Kim zugesichert, weiter auf neue Atomwaffen- und Raketentests zu verzichten.