Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Kairo.

Quelle: Omar Zoheiry/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat trotz eines erwarteten Milliarden-Finanzlochs im Bundesetat vor voreiligen Konsequenzen gewarnt. Altmaier sagte, zwar lasse das Wachstum nach, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe seine Kabinettskollegen zu Beginn der Haushaltsberatungen "gewarnt und nachdenklich" gemacht.



Man werde aber sehen, ob die Lücke wirklich so eintrete. Es sehe derzeit so aus, als ob der Aufschwung in Deutschland weitergehe und sich die Wirtschaft als robust erweise.