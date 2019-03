Außenminister Heiko Maas konnte vorerst nicht zurück nach Berlin.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich trotz seiner Flugzeugpanne in Mali gegen die Anschaffung weiterer neuer Regierungsflieger ausgesprochen. Die drei bereits bestellten Langstreckenflugzeuge seien notwendig und müssten zügig kommen, sagte Maas in Malis Hauptstadt Bamako. Darüber hinaus sehe er aber keinen Bedarf.



Das Grundproblem bei der Flugbereitschaft seien die relativ langen Standzeiten zwischen der Nutzung durch Regierungsmitglieder. "Das macht diese Maschinen anfälliger", so Maas.