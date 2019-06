Emmanuel Macron schüttelt die Hand von Donald Trump. Archivbild

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Trotz ihrer unterschiedlichen Haltung zum Atomabkommen mit Teheran haben US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Geschlossenheit beim Iran demonstriert. "Ich denke, wir teilen dieselben Ziele", sagte Macron am Rande eines Gesprächs mit Trump in Caen.



Trump sagte: "Ich denke nicht, dass wir über den Iran Differenzen haben." Mit Blick auf Macron fügte er hinzu: "Er will nicht, dass sie Atomwaffen haben, und ich will nicht, dass sie Atomwaffen haben."