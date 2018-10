Volkswirte: Die Konjunktur brummt weiter. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Das Scheitern der Jamaika-Sondierungen wird laut Experten nicht zum Bremsklotz für den deutschen Konjunkturmotor werden. Vielmehr sei angesichts der guten Auftragslage in vielen Unternehmen weiterhin mit einem starken Wachstum der Wirtschaft zu rechnen, prognostizierten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der dpa.



Das Wachstum dürfte demnach 2018 sogar noch stärker als 2017 ausfallen. In mehreren Geldhäusern stehe die Anhebung der Wachstumsprognose kurz bevor.