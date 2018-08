Deutschlands Außenhandel legt weiter zu. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Nachfrage vor allem aus Europa kurbelt die Geschäfte der deutschen Exportwirtschaft an. Im ersten Halbjahr gingen Waren "Made in Germany" im Wert von 662,8 Milliarden Euro in alle Welt. Das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.



Besonders deutlich stiegen die Ausfuhren in die Länder der Europäischen Union (plus 5,4 Prozent). Im Handel außerhalb der EU gab es ein Plus von 1,9 Prozent.