In der neuen Woche stehen viele Geschäftsberichte an. Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Nach den jüngsten Verlusten am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger vor dem Wochenende wieder zugegriffen. Dabei ließen sie sich kaum von neuen Drohungen im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt beeindrucken. Für gute Stimmung sorgte dafür Apple, dessen Börsenwert am Vorabend erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar geknackt hatte.



Der DAX beendete den Handel mit einem Plus von 0,55 Prozent auf 12.615,76 Punkte, womit sich sein Wochenverlust auf 1,9 Prozent beläuft.