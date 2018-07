Container-Transport im Hafen von Qingdao, China. Archivbild Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Ungeachtet der Handelsspannungen zwischen den USA und China ist der Warenaustausch zwischen den beiden größten Volkswirtschaften im ersten Halbjahr 2018 kräftig gewachsen.



Wie der chinesische Zoll in Peking berichtete, stieg der Warenaustausch auf 301 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Ausfuhren aus China in die USA kletterten in Dollar berechnet um 13,6 Prozent, während die Einfuhren aus den USA um 11,8 Prozent zulegten.