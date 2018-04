Robert Mugabe zeigte sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Simbabwes entmachteter Präsident Robert Mugabe hat sich zwei Tage nach dem Putsch erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 93-Jährige habe an einer Abschlussfeier an der Zimbabwe Open University teilgenommen, berichtete die Zeitung "Newsday". Der Auftritt sei seit längerem geplant gewesen.



Das Militär des afrikanischen Staates hatte zuvor geputscht. Mugabe war unter Hausarrest gestellt worden, nachdem er den von den Generälen respektierten Vizepräsidenten Mnangagwa entlassen hatte.