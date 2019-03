Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow. Archivbild

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Die Staatsoper Hamburg bringt am Sonntag Giuseppe Verdis Freiheitsoper "Nabucco" in der Inszenierung von Kirill Serebrennikow heraus. Der russische Regisseur war während der gesamten Produktion kein einziges Mal anwesend. Er steht in Moskau unter Hausarrest.



Serebrennikow kommuniziert über Videobotschaften. Zusätzlich vermittelt ein Co-Regisseur. Serebrennikow steht seit November wegen Unterschlagung vor Gericht. Beobachter kritisieren den Fall als politisch motiviert.