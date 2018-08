Trinkwasser aus der Leitung im Glas Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Trotz der anhaltenden Hitzewelle wird das Trinkwasser in Deutschland nicht knapp. Die Lage sei größtenteils entspannt, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen. "Das Grundwasser speichert die Niederschläge. Talsperren und Tiefbrunnen sind somit bis in die Sommermonate hinein versorgt."



Verbraucher sollten aber trotzdem "besonders sorgsam" mit dem Wasser umgehen und abwägen, ob der Wasserverbrauch in allen Fällen nötig sei - etwa bei der Gartenbewässerung.