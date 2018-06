Pflegerin und Patientin auf einer Demenz-Station. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Trotz der höheren Lebenserwartung in der westlichen Welt verzeichnen Ärzte keine Zunahme von Demenzerkrankungen. "Das Demenzrisiko geht in unseren europäischen Ländern zurück", sagte Robert Perneczky, Leiter der Abteilung für Gerontopsychiatrie an der Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München.



Das hätten Studien in Schweden, England und den USA gezeigt. Hauptgründe seien eine bessere Lebensführung mit Bewegung und gesunder Ernährung sowie ein insgesamt besserer Bildungsstand.