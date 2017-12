In Florida, wo kürzlich "Irma" wütete, wuchsen die Bezirke Lee und Manatee südlich von Tampa in sechs Jahren seit 2010 um 16 Prozent. Insgesamt hieß die Küste Floridas 9 Prozent mehr Bewohner willkommen, in Texas waren es 10. An der Spitze lag South Carolina mit 13 Prozent. Landesweit nahm die Bevölkerung an der Küste nach Zahlen der US-Datenbehörde in diesem Zeitraum durchschnittlich um 5,6 Prozent zu, die im Hinterland um vier Prozent.