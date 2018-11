Trump verwies auf die Rolle des verbündeten Saudi-Arabien: Das Königreich sei ein "großartiger Partner in unserem sehr wichtigen Kampf gegen den Iran" gewesen, hob Trump hervor. Zugesagte Investitionen Riads in den USA in Höhe von 450 Milliarden Dollar würden hunderttausende Arbeitsplätze schaffen. Auch habe sich Riad sehr kooperativ in den Anstrengungen verhalten, die Ölpreise zu begrenzen, so Trump. Die milliardenschweren Waffenverkäufe zu stoppen, würde lediglich China und Russland in die Karten spielen, die dann bei den Verkäufen für die USA einspringen würden, erklärte Trump.



Khashoggi, der zuletzt als Kolumnist für die "Washington Post" gearbeitet hatte, war am 2. Oktober verschwunden, nachdem er Saudi-Arabiens Konsulat in Istanbul betreten hatte. Nach wochenlangen Dementis gab Saudi-Arabien unter internationalem Druck schließlich zu, dass er in dem Konsulat zu Tode kam, stellte dies jedoch zunächst als Folge eines Streits dar. Erst später gab Riad indirekt zu, dass Khashoggi von Agenten des Königreichs vorsätzlich getötet wurde.