Lufthansa nimmt Flüge nach Teheran wieder auf. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Lufthansa will ihre Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran am Donnerstag wieder aufnehmen. Der Anflug auf die Stadt sei sicher, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Den entsprechenden Flug am Mittwoch hatte die Fluggesellschaft nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak vorsorglich gestrichen.



Den Luftraum der beiden Länder will die Lufthansa aber bis auf den Teheran-Flug weiterhin meiden. "Wir überfliegen derzeit weder Iran noch Irak", sagte der Sprecher.