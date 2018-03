Trotz des teuren Konzernumbaus zahlt Schaeffler mehr Dividende. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will die Aktionäre inmitten eines teuren Konzernumbaus mit einer höheren Dividende bei der Stange halten. Vorstandschef Klaus Rosenfeld verteidigte bei der Vorlage des Geschäftsberichts die Neuaufstellung.



Er will den Konzern für den Wandel in der Automobilindustrie rüsten. Der Fokus auf E-Mobilität mit der Einführung eines neuen Geschäftsbereichs wird aber - wie bereits bekannt - im laufenden Jahr nochmals auf die Profitabilität drücken.