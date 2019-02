Katja Kipping in Bonn.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Linke dringt auf eine grundlegende Erneuerung der EU, bekennt sich aber zum Erhalt der Gemeinschaft: Parteichefin Katja Kipping sagte auf dem Europaparteitag der Linken in Bonn, bei aller Kritik an der EU müsse ein Auseinanderbrechen verhindert werden.



"Als Sozialistinnen und Sozialisten wollen wir kein Zurück in die Vergangenheit", sagte Kipping. Die Linke tritt laut Programm für einen "Neustart" der EU ein, in der nicht "die Freiheit des Marktes" an erster Stelle stehen soll.