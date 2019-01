Die deutsche Digitalwirtschaft sucht händeringend Fachkräfte.

Die Digitalwirtschaft schafft immer mehr Arbeitsplätze in Deutschland. Im vergangenen Jahr habe man 45.000 zusätzliche Jobs in der IT und Telekommunikationsbranche verzeichnet, sagte Achim Berg, Chef des Digitalverbands Bitkom. Das sei der historisch stärkste Zuwachs innerhalb eines Jahres.



Auch für das laufende Jahr ist der Verband optimistisch: 2018 würden 42.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Gleichzeitig seien 55.000 Stellen für IT-Spezialisten unbesetzt, weil es zu wenig Fachkräfte gibt.