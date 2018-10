Nach der Landtagswahl in Hessen. Quelle: Arne Dedert/dpa

Nach der Landtagswahl bahnen sich in Hessen Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung an. CDU und Grüne verfügen über eine knappe Mehrheit für die Fortsetzung ihrer Koalition. Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier will sich aber auch mit Vertretern anderer Parteien treffen.



Die Grünen beschlossen, SPD und FDP einzuladen. SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kann sich auch eine Ampel-Koalition unter einem Grünen-Ministerpräsidenten vorstellen. Aus der FDP kam aber Ablehnung.