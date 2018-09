Kavanaugh kandidiert weiter - trotz aller Vorwürfe. Archivbild Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Der wegen Missbrauchsvorwürfen unter Druck stehende Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Obersten US-Gerichtshof, Brett Kavanaugh, will an der Kandidatur festhalten. Er werde sich nicht durch Einschüchterungen zu einem Rückzug drängen lassen, schrieb Kavanaugh an den Justizausschuss des Senats.



Unterdessen haben Demonstranten im US-Senat gegen den Richter protestiert. Mehrere hundert Menschen versammelten sich vor Büros von Senatoren, berichtete eine dpa-Reporterin.