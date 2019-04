Die Gewalt an der Grenze zum Gazastreifen nimmt kein Ende.

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht erneut Raketen in das israelische Grenzgebiet gefeuert. Die israelische Armee griff als Reaktion mehrere Posten der Hamas an.



Trotz des Konflikts öffnete Israel die Grenzübergänge in den Gazastreifen, heißt es aus Sicherheitskreisen. Israel hatte nach einem palästinensischen Raketenangriff, bei dem am Montag ein Haus bei Tel Aviv getroffen wurde, den Erez-Grenzübergang und den Warenübergang Kerem Schalom gesperrt.