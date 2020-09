Hongkonger Demonstrant mit Maske.

Quelle: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa

Die U-Bahn in Hongkong hat nach eintägiger Schließung ihren Betrieb wieder aufgenommen. Einige Stationen blieben aber aufgrund von Beschädigungen bei den teils gewalttätigen Demonstrationen vom Freitag noch geschlossen, teilte der börsennotierte Betreiber MTR mit.



Für heute sind zwei weitere Demonstrationen geplant. Zudem will sich ein Hongkonger Gericht mit dem Vermummungsverbot beschäftigen, das die Regierung am Freitag mit einem Rückgriff auf koloniales Notstandsrecht erlassen hatte.