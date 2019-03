Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup (SPD).

Am Flughafen BER hält Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup trotz wachsenden Zeitdrucks an der geplanten Eröffnung im Oktober 2020 fest. "Dafür haben wir keinen Plan B und brauchen auch keinen", sagte Lütke Daldrup. Die Baufirma Bosch wird nach seinen Angaben die Brandmeldeanlage nicht so schnell fertig bekommen wie geplant. Das war für Anfang Februar vorgesehen.



Sollte das nicht klappen, gebe es aber noch Puffer, so Lütke Daldrup. "Der Zeitplan fällt nicht wie ein Kartenhaus zusammen."