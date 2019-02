Ein EU-Austritt ohne Abkommen sei weiterhin eine Option.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will trotz der jüngsten Niederlage im Parlament an ihrem Brexit-Kurs festhalten. Das sagte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom im BBC-Radio. Ein EU-Austritt ohne Abkommen (No Deal) solle auch weiterhin als Option offen bleiben.



Die Brexit-Hardliner in Mays Regierungspartei hatten ihr bei einer Abstimmung über die weiteren Schritte im Brexit-Prozess die Gefolgschaft versagt.