Wir gehen zuversichtlich und selbstbewusst in dieses Jahr, diese Branche ist nicht in einer Krise, diese Branche ist im Aufbruch. Alexander Skipis, Börsenvereins des Deutschen Buchhandels

So habe die Branche den Umsatz 2018 halten können. Die Zahl der Buchkäufer sei erstmals seit 2012 wieder gestiegen, so trugen 2018 300.000 mehr Menschen als im Vorjahr ein Buch zur Kasse. In den ersten beiden Monaten 2019 sei zudem ein Umsatzplus von 4,5 Prozent erwirtschaftet worden. "Das ist nahezu einmalig in der Vergangenheit gewesen." Zudem sei der Bücherabsatz um zwei Prozent erhöht worden. "Wir gehen zuversichtlich und selbstbewusst in dieses Jahr", sagte Skipis, "diese Branche ist nicht in einer Krise, diese Branche ist im Aufbruch."