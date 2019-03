Das Logo des Sportartikelherstellers Adidas. Symbolbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern Adidas wird in diesem Jahr von Produktionsengpässen ausgebremst. Die Nachfrage im mittleren Preissegment sei so hoch, dass sie zumindest im ersten Halbjahr "nicht sofort vollständig bedient werden" könne, räumte das Unternehmen in Herzogenaurach ein.



Dadurch werde das Umsatzwachstum in diesem Jahr um ein bis zwei Prozentpunkte geringer ausfallen. Der Gewinn soll 2019 trotzdem um 10 bis 14 Prozent auf 1,88 bis 1,95 Milliarden Euro steigen.