Sayn-Wittgenstein will trotz Rauswurf Landeschefin bleiben.

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Schleswig-Holsteins AfD-Vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein will trotz ihres Rauswurfs aus der Partei Landeschefin bleiben. "Ich bin gewählt", sagte die Politikerin in Kiel. "Das eine ist die Mitgliedschaft und das andere ist die Wahl. Wir müssen uns nach dem Parteiengesetz ausrichten."



Sayn-Wittgenstein kündigte an, gegen das Urteil des AfD-Bundesschiedsgerichts vor einem ordentlichen Gericht zu klagen. Das AfD-Bundesschiedsgericht war einem Antrag auf Ausschluss Sayn-Wittgensteins gefolgt.