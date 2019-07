Behälter mit Roundup, einem glyphosathaltigen Unkrautvernichter.

Quelle: Haven Daley/AP/dpa

Eine geringere Strafe für Bayer in einem Glyphosat-Prozess in den USA lässt die Leverkusener nur bedingt aufatmen. Zwar reduzierte ein Richter den Schadenersatz um rund 55 Millionen US-Dollar auf etwas mehr als 25 Millionen Dollar.



Am grundsätzlichen Problem für Bayer ändert das aber wenig. Bayer sieht sich weiterhin mit mehr als 13.400 Klagen wegen möglicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter konfrontiert. Bayer kündigte an, bei einem Berufungsgericht Widerspruch einzulegen.