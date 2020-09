Proteste im Libanon,

Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Trotz angekündigter Reformen zur Entschärfung der wirtschaftlichen Krise im Libanon sind dort wieder Tausende Menschen auf die Straßen gezogen. In der Hauptstadt Beirut versammelten sich Demonstranten, die den Reformvorhaben der Regierung eine Absage erteilten. So sollen Minister-Gehälter gekürzt und keine neuen Steuern erhoben werden.



Die Proteste hatten das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. In Beirut brannten in den vergangenen Tagen Barrikaden und Straßen wurden gesperrt.