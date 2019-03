Trotz der Reformversprechen der algerischen Regierung gehen die Massenproteste gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika unvermindert weiter. In der Hauptstadt Algier zogen wieder Zehntausende Menschen durch die Straßen. Manche Beobachter sprachen auch von Hunderttausenden Demonstranten.



Am vergangenen Montag kündigte Bouteflika überraschend seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bei der Präsidentenwahl an. Allerdings verschob er auch die für April geplante Wahl, ohne ein neues Datum zu nennen.