Das Facebook-Logo auf dem Display eines Mobiltelefons. Symbolbild

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Facebook hat die Rekord-Datenschutzstrafe in den USA mit Leichtigkeit verdaut. Im zweiten Quartal machte das Online-Netzwerk immer noch einen Gewinn von gut 2,6 Milliarden Dollar - etwa halb so viel wie ein Jahr zuvor.



Die Bilanz schließt bereits den Anteil von zwei Milliarden Dollar ein, die das Unternehmen in Folge des Datenschutz-Skandals zahlen muss. Der Umsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar, wie Facebook nach US-Börsenschluss mitteilte.