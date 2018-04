Die Nachfrage der Anleger nach Spotify-Aktien war groß. Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Der größte Musik-Streamingdienst Spotify hat einen starken Auftakt an der Börse hingelegt. Der Einstandskurs an der New York Stock Exchange (NYSE) lag bei 165,90 US-Dollar. Die Nachfrage der Anleger war groß. Die Papiere eröffneten damit 26 Prozent über dem von der NYSE gesetzten Referenzkurs von 132 Dollar.



Damit wurde das Unternehmen insgesamt mit 29,6 Milliarden Dollar bewertet. Spotify ist zwar die klare Nummer eins im Musik-Streaming, schreibt aber seit seiner Gründung 2006 rote Zahlen.