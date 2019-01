Die Vereinigung Cockpit rief Ryanair-Piloten zum Streik auf.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der erste Streik der Piloten beim Billigflieger Ryanair hatte an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt zunächst keine Auswirkungen. Die sechs Flüge, die in der Zeit des Warnstreiks starten sollen, wurden wie gewohnt abgefertigt. Keiner der Flüge wurde am Morgen abgesagt. Viele Passagiere, die um ihren Weihnachtsurlaub gefürchtet hatten, waren erleichtert.



Zu dem Streik hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit die rund 200 in Deutschland festangestellten Ryanair-Piloten aufgerufen.