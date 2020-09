Gestapelte Geldmünzen auf Scheinen.

Quelle: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Schlägt die schwache Konjunktur jetzt auch auf die Einnahmen des Staates durch? Die Bundesregierung muss sich in jedem Fall darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen ab 2020 nicht mehr so sprudeln wie in den vergangenen Jahren.



Trotzdem dürften sie weiter steigen - für das laufende Jahr Berichten zufolge sogar stärker als zuletzt angenommen. Die genauen Zahlen der Steuerschätzer will Finanzminister Olaf Scholz heute vorstellen.