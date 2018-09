Erdogan, Präsident der Türkei, sieht keine Krise. Archivbild Quelle: -/Presidency Press Service/AP Pool/dpa

Trotz schwächelnder Landeswährung sieht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan keine Anzeichen für eine Wirtschaftskrise. "Das ist alles nur Manipulation. Wir haben keine Krise oder dergleichen", sagte Erdogan in Ankara. "So Gott will, werden wir unseren Weg gestärkt weitergehen, und wir werden noch stärker werden."



Die türkische Lira verliert seit Monaten an Wert. Vergangene Woche hatte die türkische Zentralbank den Leitzins überraschend stark um 6,25 Punkte auf 24 Prozent angehoben.