Trotz schwächelnder Gewinne setzt bislang nur eine Minderheit der Banken auf Gebührenerhöhungen. Bei einer Umfrage unter 120 Geldhäusern gaben 16 Prozent an, in diesem Jahr an der Gebührenschraube zu drehen. Das geht aus einer Untersuchung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervor.



Demnach wird das Girokonto bei 13 Prozent der befragten Institute teurer. Für Überweisungen will jede zehnte Bank höhere Gebühren verlangen. Den Banken brechen wegen des Zinstiefs die Erträge weg.