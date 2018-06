Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar für Migration. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Der für Migrationspolitik zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos plädiert für ein Festhalten am Flüchtlingspakt mit der Türkei. "Seit Beginn des EU-Türkei-Abkommens haben wir eine deutliche Verringerung der lebensgefährlichen Überfahrten in der Ägäis erreicht", sagte der Grieche.



Verbesserungswürdig sei die Situation für Migranten auf den griechischen Inseln und die wenigen Rückführungen von illegal in die EU eingereisten Menschen in die Türkei. Letztere müssten "dringend erhöht werden".