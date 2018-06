Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles attackiert Kanzlerin Merkel. Quelle: Michael Kappeler/dpa

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles rechnet trotz der vertagten Sondierungsgespräche am Ende mit einer Jamaika-Koalition in Berlin. Allerdings zeichne sich eine "Koalition des Misstrauens" ab, sagte Nahles im ARD-"Morgenmagazin". Die SPD-Politikerin warf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, nur zu moderieren und keine Richtung vorzugeben.



Nahles bekräftigte, dass sich die SPD bei einem Scheitern der Gespräche nicht an einer Regierung beteiligen würde. "Es wird dann auf Neuwahlen hinauslaufen."