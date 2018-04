Ölpumpen auf einem Ölfeld in den USA. Quelle: Larry W. Smith/EPA/dpa

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,36 US-Dollar. Das waren 9 Cent weniger als am Freitag. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis allerdings zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht.



Marktbeobachter begründen das relativ hohe Niveau der Ölpreise mit der Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das große Förderland Iran.