Ein Salzgitter-Mitarbeiter arbeiten am Hochofen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Stahlkonzern Salzgitter bleibt wegen der Handelskonflikte und trotz eines verbesserten Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte zurückhaltend. In den ersten sechs Monaten profitierte Salzgitter vom guten Geschäft mit dünnen Flachstahl-Platten in Europa.



Das Nachsteuerergebnis betrug 135,4 Millionen Euro - nach 64,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2017. Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann sprach wegen "unabsehbarer handelspolitischer Verwicklungen" von einer "potenziell fragilen Konjunktur".