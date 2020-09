Ein Schild von Uber steht an einer Straße in Berlin. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa

Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat zu Jahresende ein starkes Wachstum verzeichnet, ist aber noch tiefer in die roten Zahlen geraten. Unterm Strich ergab sich in den drei Monaten bis Ende Dezember ein Minus von 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro). Das teilte Uber in San Francisco mit.



Der Umsatz nahm indes um fast 40 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar zu. Damit schlug sich Uber besser als von Analysten erwartet. Im gesamten Geschäftsjahr 2019 machte Uber einen Verlust von 8,5 Milliarden Dollar.