Touristen fotografieren sich mit Mundschutz.

Quelle: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Trotz zahlreicher neuer Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Italien und andernorts gibt sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) optimistisch. Bislang handele es sich nicht um eine Pandemie.



Es sei sehr ermutigend, dass die Fallzahlen in China zurückgingen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Die Ausbreitung des Virus könne noch gestoppt werden. Die Zahlen aus Italien, dem Iran und Südkorea seien gleichwohl sehr beunruhigend, sagte er.