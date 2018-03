Rüstungsexporte an die Türkei wurden wohl doch genehmigt. Quelle: Marijan Murat/dpa

Auch nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien hat die Bundesregierung in Millionenhöhe Rüstungslieferungen an den NATO-Partner Türkei genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervor, die der dpa vorliegt.



In den ersten Wochen der türkischen Operation wurden demnach 20 Genehmigungen für deutsche Rüstungsgüter im Wert von 4,4 Millionen Euro erteilt. Ex-Außenminister Gabriel (SPD) hatte versichert, dass ein Exportstopp gelte.