Am 20. Oktober 2018 soll in Afghanistan gewählt werden. Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Im Bürgerkriegsland Afghanistan hat der Wahlkampf für die seit mehr als drei Jahren überfällige Parlamentswahl begonnen. Fast 2.600 Kandidaten, darunter 418 Frauen, kämpfen um die 249 Sitze in der Wolesi Dschirga (Haus des Volkes). 68 Sitze sind für Frauen reserviert.



Wegen der schlechten Sicherheitslage wird fast ein Drittel der rund 7.000 Wahllokale am Wahltag (20. Oktober) geschlossen bleiben. In den vergangenen Monaten bauten die radikalislamischen Taliban ihren Machtbereich wieder aus.