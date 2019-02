Die pakistanische Christin Asia Bibi. Archivbild

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die in Pakistan zunächst zum Tode verurteilte und später freigesprochene Christin Asia Bibi ist nach Aussage eines Freundes von Sicherheitskräften in die pakistanische Stadt Karatschi gebracht worden.



Bibi sei frustriert und ängstlich, und wisse nicht, wann sie Pakistan verlassen und nach Kanada reisen dürfe, wo ihre Töchter Asyl erhalten haben, sagte Aman Ullah. Die 54-Jährige wird demnach in einem Raum festgehalten. Radikalislamische Gruppen fordern trotz des Freispruchs die Hinrichtung Bibis.