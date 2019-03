Eine Boeing 737 Max 8. Archivbild

Quelle: Boeing / Handout/BOEING/dpa

Nach dem tödlichen Absturz eines Flugzeugs in Äthiopien setzt die norwegische Airline Norwegian weiter auf das betroffene Boeing-Modell. Alle 18 Maschinen des Typs 737 Max 8 befänden sich im Betrieb, erklärte die Billigfluggesellschaft.



Am Wochenende war ein Flugzeug des Typs in Äthiopien abgestürzt, im Oktober verunglückte eine Maschine in Indonesien. China, Indonesien und Äthiopien erklärten ein Startverbot für baugleiche Maschinen. Deutsche Airlines nutzen derzeit entsprechende Maschinen nicht.