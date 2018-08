Verletzter nach einem Luftangriff auf Ost-Ghuta. Archivbild Quelle: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Nach der Verabschiedung der UN-Resolution für eine Waffenruhe in Syrien setzt die syrische Regierung ihre Angriffe auf die heftig umkämpfte Region Ost-Ghuta fort. Es gebe weiterhin Luftangriffe und Artilleriebeschuss, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Eine Frau sei durch ein Artilleriegeschoss in der Stadt Hammurijeh getötet worden. Insgesamt sei die Gewalt in dem Gebiet in den ersten Stunden nach der Abstimmung in New York aber zurückgegangen, hieß es.