Damit will Washington Teheran zwingen, das Atomabkommen von 2015 neu zu verhandeln, abzurüsten und seinen Einfluss im Nahen Osten aufzugeben. Der Iran und der Irak sind jedoch enge Partner. In einigen Bereichen wie etwa der Stromversorgung, ist der Irak stark vom Iran abhängig. Deshalb wurde das Land auch von den US-Sanktionen gegen den Iran ausgenommen. Allerdings hatte Washington klar gemacht, dass solche Ausnahmen zeitlich begrenzt sein würden. Die Übergangsfrist solle genutzt werden, sich in Handelsfragen vom Iran unabhängig zu machen.