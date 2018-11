Lars Castellucci will SPD-Landeschef werden.

Baden-Württembergs SPD-Vorsitzende Leni Breymaier will trotz eines knapp gewonnenen Mitgliedervotums nicht wieder für den Landesvorsitz antreten. Dafür bewirbt sich am kommenden Samstag beim Parteitag in Sindelfingen der unterlegene Kandidat Lars Castellucci.



Breymaier führte das knappe Ergebnis als Begründung für ihren Rückzug an. "Ich glaube, dass das Konsequenzen verlangt", sagte sie. Nicht ausgeschlossen ist, dass beim Parteitag ein weiterer Kandidat seine Bewerbung bekanntgibt.