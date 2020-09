Militärischer Konflikt in Nordsyrien.

Quelle: -/XinHua/dpa

Trotz Waffenruhe ist in Nordsyrien nach Angaben aus Ankara ein Soldat durch Beschuss der Kurdenmiliz YPG getötet worden. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.



Die Soldaten seien bei einer "Aufklärungs- und Überwachungsmission" unter anderem mit Panzerabwehrwaffen beschossen worden. Das türkische Militär habe zurückgefeuert. Das Verteidigungsministerium warf der Miliz insgesamt 20 Verstöße gegen die am Donnerstag verkündete Waffenruhe in Nordsyrien vor.